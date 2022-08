«Berlusconi non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando. Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé». Così Carlo Calenda, leader di Azione, su Twitter. Fb Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Calenda attacca Berlusconi: «Dopo aver cacciato Draghi anche Mattarella? Non è più in sé»