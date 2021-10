Calabria, Occhiuto: «Non permetteremo che la 'ndrangheta sporchi il nostro governo»

(LaPresse) - - "Dedico questa vittoria ai miei figli Angelica e Marco ma soprattutto a Jole Santelli che ci guarda da lassu ed a cui va il mio affettuoso saluto" . Cosi' Roberto Occhiuto dal palco del suo comitato elettorale, a due passi dalla riva del Tirreno catanzarese (Gizzeria Lido) ha commentato lo schiacciante successo che, a spoglio in corso, lo vede nettamente in vantaggio come nuovo governatore della Calabria. "Abbiamo vinto bene e sono felice di essere presidente della Calabria, ringrazio tutti i calabresi " ha sottolineato. "La 'Ndrangheta ci fa schifo, non le permetteremo di sporcare il nostro governo. Al governo nazionale chiederemo aiuto per debellare questo cancro che avvolge la Calabria" ha aggiunto.