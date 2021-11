Calabria, Occhiuto presenta la giunta regionale: «Manca il settimo nome, che annuncerò tra qualche giorno»

Il presidente della Calabria Occhiuto presenta i sei assessori della sua giunta: Giusy Princi, vicepresidente, con deleghe all’Istruzione, università, ricerca, Lavoro e formazione professionale; Bilancio, Azioni di sviluppo per la città Metropolitana di Reggio Calabria. Gianluca Gallo, con delega all’Agricoltura, risorse Agroalimentari e forestazione; aree rurali. Fausto Orsomarso, delega al Turismo, marketing territoriale e Mobilità. Tilde Minasi, delega alle Politiche sociali. Rosario Varì, delega allo Sviluppo Economico e agli Attrattori Culturali. Filippo Pietropaolo, con delega alla Organizzazione della burocrazia regionale e Risorse Umane. A questi nomi si aggiungerà un settimo: «Il settimo nome, che per me è il primo, non è ancora pronto a darmi il suo assenso, ma tra qualche giorno vi darò la conferma», ha detto il presidente della Calabria.

