Brunetta: «In Ucraina sembrava lunga guerra di logoramento, ora invece possibile vittoria ucraini»

«Questo è un momento particolare, quella che doveva essere una Pearl Harbor ormai è storia passata. Quella che doveva essere una lunga guerra di logoramento sembra storia passata. Siamo in una fase aperta, dove sembra possibile non solo la vittoria del popolo ucraino ma la vittoria delle democrazie». Lo ha dichiarato il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta durante l’evento organizzato al Campidoglio per il discorso della Presidente della Commissione dell’Unione Europea Ursula Von der Leyen nell’ambito del Soteu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it