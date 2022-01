«Sono due miliardi in 5 anni per fare una grande ricarica di batterie per i dipendenti pubblici, consentendo a tutti di laurearsi o di specializzarsi e per fare alfabetizzazione digitale. Con questa cura i pubblici dipendenti guadagneranno di più, faranno carriera e saranno più consapevoli del loro ruolo», così il ministro Brunetta a margine della presentazione del progetto "Ri-formare la Pa".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev