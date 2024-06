Bossi, Crippa: "Problema non è lui ma chi gli sta intorno, prenderemo provvedimenti"

(LaPresse) "Bossi per me rappresenta l'ispiratore, il fondatore del partito. Il problema non è Bossi ma persone che vanno da lui e gli raccontano cose completamente contrarie a quello che accade nella realtà. Non c'è alcun uomo come Salvini che abbia tutelato, difeso e rappresentato al meglio Umberto Bossi. Credo che Bossi dovrebbe parlare di più con Salvini e un po' di meno con persone che gli dicono cose che non rappresentano la realtà. L'obiettivo è l'unità, Bossi rappresenta il padre fondatore del partito. Certi panni sporchi, e Bossi non lo è, vanno subito lavati dentro al partito. Non so chi sia a consigliarlo male. Non vedo nessuno che voglia contendere la segreteria a Salvini, mi risulta invece che ci sia qualcuno che continua ad avvelenare i pozzi dentro la Lega. Il partito è unito e su chi vuole la divisione della Lega prenderemo le opportune decisioni". Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega sul 'caso Bossi' scatenato dopo le dichiarazioni del Senatur sul voto a Forza Italia per le elezioni Europee.