Urso: «Aumenti, valutiamo misure su bollette e benzina per meno abbienti»

Il tema dell' aumento delle bollette "è all'attenzione del governo così come l'aumento dei prezzi dei carburanti. Su questo col ministro Giorgetti e con gli altri ministri competenti avremo un confronto per capire e scegliere come intervenire in modo tale che, soprattutto i ceti meno abbienti, ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del governo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine della riunione con le industrie del largo consumo sul Trimestre anti inflazione.

Quanto ai beni alimentari, sarà istituito "un tavolo permanente di confronto di consultazione con tutti gli attori della filiera produttiva" sui beni di largo consumo "per lavorare insieme in maniera sistemica continuativa e strutturale per contenere i prezzi della produzione e quindi i prezzi al consumo". Questo su "un paniere di prodotti sui quali tutti si impegnano a contenere i prezzi e questo darà un colpo definitivo all'inflazione" ha detto ancora il ministro.