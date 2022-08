Bonus 18enni, Calenda: «Non è di buon senso, è una mancia. Il Paese dei bonus deve finire»

«Il bonus ai 18enni Enrico? Non è proprio di buon senso, per niente. E’ il modo solito con cui la sinistra, ma anche la destra populista hanno affrontato i problemi in Italia. Non mettendo a posto la scuola, non facendo l’orario lungo, non mettendo i giovani in condizione di guadagnare bene, ma dando 10mila euro ad un diciottenne. Questa è una mancia, questo Paese dei bonus deve finire». Lo ha dichiarato il Segretario di Azione Carlo Calenda tramite un video pubblicato sui propri social. / Twitter Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

