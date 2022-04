«Per la prima volta nel nostro Paese la parità di genere diventa concretezza attraverso la condizionalità, con il 30 per cento delle nuove assunzioni di giovani donne, e la premialità negli appalti pubblici e nei progetti del Pnrr». Così Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, oggi a Modena per partecipare all'incontro «Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», promosso dalla presidenza del Consiglio.