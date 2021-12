Bonelli-Evi (Europa Verde): «Cingolani sabota transizione ecologica, si dimetta»

«Roberto Cingolani che probabilmente sarebbe meglio chiamare 'Ministro alla Finzione ecologicà, è un ministro che voltando le spalle alla democrazia, senza un mandato del Parlamento, ha detto sì al nucleare. Ci preoccupa il silenzio delle forze politiche che non hanno il coraggio e la forza di portare avanti una grande battaglia che difenda la transizione ecologica da questa forma di vero e proprio sabotaggio di Cingolani». Lo ha detto il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, nel corso della presentazione di un dossier contenente tutte le affermazioni del ministro Roberto Cingolani in merito alla transizione ecologia. "Cingolani ha completamente dimenticato il ruolo della natura, continuando a lanciare attacchi alla biodiversità". Ha aggiunto l'eurodeputata e co portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev