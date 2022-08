Berlusconi: «Una pillola al giorno di Forza Italia leva la sinistra di torno»

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2022 "Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l'oppressione fiscale, per combattere davvero l'evasione, per aumentare le entrate dello Stato", le parole di Silvio Berlusconi in un video postato su Instagram. / Instagram Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev