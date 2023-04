Berlusconi, Schlein: «Auguri di pronta guarigione»

Elly Schlein ha annunciato la nuova segreteria del Partito democratico con una diretta sul suo profilo Instagram. Prima di elencare i nomi della nuova squadra, formata da dieci donne e altrettanti uomini, la leader del Pd ha mandato un messaggio a Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì 5 aprile in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Sono ore e giorni di grande apprensione per la situazione di salute di Silvio Berlusconi al quale faccio un grande augurio di pronta guarigione per superare questo momento difficoltà e rimettersi al più presto", ha detto Schlein. (LaPresse)