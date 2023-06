Berlusconi, l'omaggio del Parlamento Europeo a Strasburgo

«Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore». Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo assieme ad alcuni eurodeputati del Ppe e al presidente del gruppo dei popolari Manfred Weber. «Protagonista della politica per generazioni, ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e della storia della Repubblica italiana», ha proseguito. (LaPresse)