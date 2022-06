Berlusconi, l'appello al voto dall'ufficio della "discesa in campo"

Torna a parlare davanti alle telecamere posizionate nell'ufficio, rinnovato, della storica "discesa in campo". Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si appella agli elettori: «Voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo, perché tutto questo significherà vivere molto meglio». Così Silvio Berlusconi, in un video-messaggio elettorale in vista della tornata elettorale di domenica prossima. «Per realizzare queste promesse - spiega il leader di Fi - abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto ai candidati sindaci di Forza Italia e del centro destra. La nostra coalizione ha espresso in passato ottimi sindaci - che vi chiediamo di confermare - e invece in altre città amministrate, male, dalla sinistra, i nostri candidati sono l'unica speranza di cambiamento», ha sottolineato Berlusconi.