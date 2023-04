Berlusconi, Barelli (FI): «Sta rispondendo alle cure»

EMBED





(LaPresse) Silvio Berlusconi ha passato in maniera tranquilla la seconda notte di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. "Risponde alle cure. Questa è la cosa essenziale. Il futuro? Berlusconi conosce solo il presente e il futuro per lui. Non ci sono altri spazi". Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera.