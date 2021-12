Berlusconi ad Atreju: «Divisi su Draghi ma rispetto scelta Fdi di stare all'opposizione»

(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2021 "Cari amici, non voglio certo ignorare le cose che ci dividono. Non sarebbe rispettoso nei vostri confronti e non sarebbe utile a nessuno. Abbiamo un giudizio diverso sul governo Draghi, che Forza Italia ha voluto e sostiene con convinzione e al quale voi legittimamente vi opponete. Non è questa la sede per discutere le ragioni di queste scelte, che meritano entrambe profondo rispetto". Lo ha detto Silvio Berlusconi alla festa di Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev