Giorgia Meloni: «Palombelli sui femminicidi? Parole che lasciano basiti»

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2021 "Le parole di Barbara Palombelli, per come le ho lette dalle agenzie, chiaramente lasciano basiti. Francamente la conosco da qualche anno e sono portata a ritenere che non volesse dire quello che ha detto e che sia semplicemente un concetto mal espresso. Conosciamo la piaga del femminicidio in Italia, sappiamo che è una piaga che non si riesce a debellare. Fratelli d'Italia ha presentato una serie di proposte in tal senso. Penso si sia espressa male, escludo che qualcuno dotato di senno possa davvero pensarla così" lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia a margine dell'incontro con cittadini e commercianti a Subaugusta a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev