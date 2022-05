«Mi dicono che in questi minuti è stato raggiunto un accordo. Il Movimento si è battuto per una soluzione equilibrata e per definire bene la partita degli indennizzi. Credo che questa sia una soluzione molto equilibrata e ragionevole», le parole di Conte a Riccione per un evento elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Balneari, accordo in maggioranza sulle concessioni: ma per calcolare gli indennizzi servirà un nuovo decreto