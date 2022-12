Autonomia, Zaia: «Non è richiesta politica, ma del popolo»

«L’Autonomia è la madre di tutte le battaglie, ghandiana perché siamo pacifisti, sono stato anche obiettore di coscienza. Regione Veneto si aspetta fino in fondo che diventi realtà. Il nostro referendum è stato approvato dalla Corte Costituzionale dopo l’impugnazione del Governo Renzi. Non si tratta quindi di una richiesta politica di una amministrazione, ma la richiesta di un popolo su basi democratiche». Lo ha dichiarato il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della conferenza stampa con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli che si è svolta a Palazzo Balbi a Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

