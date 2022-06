Armi negli Usa, Biden: «Quanto siamo siamo disposti ad accettare prima di dire basta?»

«Secondo i nuovi dati appena diffusi dal Center for Disease Control and Prevention, le pistole sono il killer numero uno di bambini negli Stati Uniti d'America. L'assassino numero uno, più degli incidenti stradali, più del cancro. Negli ultimi due decenni, più bambini in età scolare sono morti a causa delle armi da fuoco rispetto agli agenti di polizia in servizio e dei militari in servizio messi insieme. Pensateci. Quante carneficine siamo disposti ad accettare? Quante altre vite americane innocenti devono essere uccise prima di poter dire basta?», le parole di Biden in un messaggio sulla sparatoria nella scuola in Texas. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Guerra in Ucraina, la diretta. Nato: «Il conflitto sarà lungo». Già uccisi 31.000 soldati russi, Mosca: «Incontro Putin-Zelensky ora è senza senso»