Invio armi in Ucraina, si accende dibattito in Aula tra le deputate M5s Segneri e Di Stasio

Acceso dibattito sull'invio delle armi all'Ucraina nel M5s in aula alla Camera, nel corso dell'esame del decreto. A fronteggiarsi su due linee divergenti, le deputate Enrica Segneri e Iolanda Di Stasio. «Provo un forte imbarazzo - ha dichiarato la prima - verso i pacifisti per la guerra che ho sentito parlare in quest'aula e che si dovrebbero interrogare su quante vite umane si debbono ancora sacrificare per far sì che i pacifisti per la guerra siano soddisfatti». «Intervengo a nome del M5s - ha replicato Di Stasio - per dire che la collega Segneri ha detto delle inesattezze che non si possono lasciare passare. Inesattezze perché c'è chi, in quest'aula, continua a creare un dibattito molto pericoloso tra due fazioni diverse. C'è un popolo che ogni giorno sta subendo bombardamenti e noi non lo possiamo ignorare e non possiamo fare a meno di agire, davanti a questa situazione». Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

