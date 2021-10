Amministrative 2021, coinvolti 1.157 comuni

Sono 1.157 i Comuni italiani in cui verrà eletto il nuovo sindaco e sarà rinnovato il consiglio comunale. Elezioni in 8 capoluoghi di Regione e 14 capoluoghi di Provincia. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione. Gli italiani convolti sono circa 12 milioni. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre.