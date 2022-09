Alluvione Marche, Draghi a Ostra: «Governo non risparmierà alcuno sforzo»

"Sono venuto qui per esprimere la vicinanza e la solidarietà del Governo, e quella mia personale. Ho avuto l’occasione di sentire e ascoltare le testimonianze dei sindaci dei paesi colpiti. Sono testimonianze profonde che commuovono, ma sono anche testimonianze che lasciano un messaggio che certamente porto io e trasmetterò al resto del governo, a Roma. Sono testimonianze che parlano della voglia di ricominciare, di ripartire ma parlano anche del lutto, parlano della tragedia. Parlano anche della necessità di ricostruire la sicurezza dell’ambiente: senza la sicurezza dell’ambiente non c’è fiducia da parte delle persone che vi vivono, non c’è tranquillità, non c’è volontà di restare e questo è importante che vi sia, perché è la base della vita sociale e produttiva". Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi in un punto stampa durante la visita dei territori colpiti dall'ondata di maltempo. "Il Governo non risparmierà alcuno sforzo per poter aiutare le famiglie e le imprese di questa parte. C’è poi però una considerazione da fare: c’è la tragedia personale, c’è il lutto. Su questo le parole servono a poco, posso solo dire che la mia presenza qui è proprio intesa a offrire affetto, solidarietà e vicinanza a coloro che hanno perso i loro cari e anche ai feriti. Ci saranno poi tutte le indagini per accertare tutte le responsabilità", ha aggiunto Draghi. (LaPresse)