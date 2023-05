Aldo Moro, Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani

(LaPresse) Una corona di fiori bianchi, rossi e verdi, sulla lapide commemorativa di via Caetani a Roma, è stata deposta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il 45esimo anniversario dell’uccisione di Aldo Moro. Il capo dello Stato, accompagnato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulé, si è recato sul luogo del ritrovamento del corpo dello statista della Democrazia cristiana, rapito dalle Br in via Fani il 16 marzo 1978 e morto dopo 55 giorni di prigionia. Il corpo di Moro venne fatto ritrovare nel bagagliaio di una Renault 4 in via Caetani, simbolicamente a metà strada tra le sedi delle Dc e del Pci.

