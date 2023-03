Agrigento è Capitale della Cultura 2025. L'annuncio di Sangiuliano

«La candidatura di Agrigento a Capitale italiana 2025, assume la relazione tra l'individuo, il prossimo e la natura coinvolgendo l'isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell'accoglienza e della mobilità. Il progetto risponde all'obiettivo di presentare a un pubblico vasto un programma di grande interesse a livello territoriale, nazionale e internazionale. Il ricco patrimonio culturale del territorio sarebbe il volano che valorizza la variegata offerta culturale proposta in un'ottica di innovazione, promozione e di conseguenza di un successivo sviluppo socio-economico che trova ispirazione nei concept tecnologici più moderni. Il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni potrà promuovere la cultura come caposaldo individuale e comunitaria». Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, proclamando Agrigento Capitale della Cultura per il 2025.

Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev