Agricoltura, Giansanti: «Concessioni commissione non risolvono problemi Italia»

«Le concessioni che sono state date in questi giorni dalla Commissione certamente risolvono dei problemi, ma non quelli che auspicavamo in Italia. C’è un tema più ampio di ripresa necessaria di una discussione sul ripartire da zero con la Pac, dobbiamo ricostruirla con una riforma hard di medio periodo in cui si ritorna a politiche di mercato, altrimenti le nostre imprese rischiano di chiudere». Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in un punto con la stampa a margine dell’Assemblea di Confagricoltura a Bruxelles.