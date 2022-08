Definito accordo Renzi-Calenda, il leader di Iv posta assist sui social: «Necessario per fare gol»

«Io faccio politica da tanti anni e ho avuto l'onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna sempre essere ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo. Ma ci sono dei momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gli assist per fare i goal». Così Matteo Renzi postando le immagini di una partitella di calcio per annunciare l'accordo con Calenda. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

