30 anni fa cadeva l'Unione Sovietica, Sassoli: «Oggi relazioni con Russia sono al punto più basso»

«Per avviare questo dibattito dobbiamo tornare indietro di 30 anni. Il crollo dell’Unione Sovietica è stato un processo, non un evento. Oggi molti membri dell’Unione Sovietica fanno parte dell’Unione europea. Le nostre relazioni con la Russia sono al punto più basso della storia e la crisi al confine orientale non fa ben sperare. Ma non dobbiamo rinunciare ai nostri valori», così il presidente del Parlamento europeo Sassoli nel suo discorso sul dibattito al Parlamento europeo sulla fine del regime sovietico. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev