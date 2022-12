25 aprile, La Russa: «Fiori per celebrare chi ha dato la vita, non per forza serve andare al corteo»

«Immaginate cosa succederebbe se andassi a un corteo per il 25 Aprile, dove il padre di Letizia Moratti venne spintonato e anche la Brigata ebraica è stata mal tollerata. Quando ero al vertice della Difesa sono andato al cimitero di Milano dove c'è la statua dedicata ai partigiani. Ho portato un'enorme mazzo di fuori, il segno della mia riconoscenza per chi ha dato la vita per riconquistare la libertà». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dei saluti con la Stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

