25 aprile, Conte: «Liberazione nazi-fascismo sia festa di tutti»

EMBED





"Io spero di vivere in un Paese in cui la festa del 25 aprile non sia accompagnata sempre da polemiche. Purtroppo non è così. Ma non dobbiamo disperare. L'importante è che tutti si possano riconoscere in questa festa che è di tutti e che è di liberazione dal nazismo, dal fascismo e da tutti i regimi autoritari e dittatoriali", così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine dell'assemblea della Rete dei Numeri Pari alla Casa Internazionale delle Donne a Roma. (LaPresse)