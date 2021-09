Le famigli e i membri del gruppo "Friends of Flight 93" onorano la memoria dei 40 passeggeri e membri dell'equipaggio del volo United Airlines 93, morti l'11 settembre 2001, quando i dirottatori hanno portato a schiantare l'aereo in un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania. I parenti mettono candele sotto i nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri davanti al "Muro dei Nomi" al Flight 93 National Memorial alla vigilia del 20° anniversario degli attacchi.