«La lotta al terrorismo non è finita. Negli ultimi vent’anni le cellule terroristiche hanno cominciato a usare le nuove tecnologie per radicalizzare le nuove generazioni. Dobbiamo tenere alta la guardia» così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della cerimonia in ricordo delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it