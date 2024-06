Pistoia, bancarotta fraudolenta: un arresto

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e un provvedimento di sequestro preventivo emessi dal gip su richiesta della Procura pistoiese, nei confronti di un imprenditore 37enne, originario della Campania ma da tempo residente in provincia di Pistoia, ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e turbativa di aste fallimentari. Oggetto del sequestro sono state le disponibilità finanziarie, i preziosi e le quote societarie dall'uomo direttamente o indirettamente detenuti, per un valore di 623.328 euro, importo pari ai beni e valori distratti per sottrarli alle procedure di riscossione delle imposte nel tempo non versate, nonché una struttura alberghiera a Montecatini Terme, e i relativi beni strumentali, il cui valore supera i 2,1 milioni di euro. Si tratta di un prestigioso compendio turistico oggetto di esecuzione immobiliare, già di proprietà di una società da lui amministrata, poi fallita, del quale era riuscito a riappropriarsi illecitamente, facendo partecipare all’asta fallimentare un prestanome e presentando una falsa attestazione bancaria destinata a certificare l’apparente concessione di un mutuo, mai realmente richiesto e/o concesso, finalizzato al pagamento del prezzo di aggiudicazione.