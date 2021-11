Allarme degrado all'Istituto comprensivo Alberto Mazi al Pigneto. Come mostra il video, una minidiscarica è proprio all'ingresso della scuola dove i piccoli passano ogni mattina per entrare. Ma alla spazzatura si somma anche il problema dei lavori di manutenzione mai partiti: le recinzioni dei vigili urbani, per la messa in sicurezza, sono state posizione un anno fa. Ma i lavori non sono mai partiti.