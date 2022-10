Piantagione di marijuana su un isolotto del lago di Iseo: mille piante e 52 kg di cannabis

(LaPresse) Grazie a una perlustrazione con l'elicottero, la Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una piantagione di marijuana che si estendeva per oltre 2.500 mq in un terreno agricolo nell'isolotto di Monte Isola del lago di Iseo. L'area è stata sequestrata. Durante la perquisizione sono stati scoperte, oltre a circa mille piante alte due metri, 52 chili di cannabis già essiccata e pronta per lo spaccio e 5mila euro in contanti, ritenuti l'incasso della vendita della sostanza. Una persona è stata denunciata, mentre un'altra è stata sottoposta all'obbligo di dimora.