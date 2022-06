Alla protesta a Roma, c'è anche una delegazione della marineria di Giulianova e Vitturino Mattiucci, 60 anni, armatore de Lo Sparviero, uno dei pescherecci storici di Giulianova, dice di essere stato bloccato: «Siamo venuti nella Capitale per manifestare, ma non ci fanno passare, non ci fanno dire la nostra, ci hanno separati e non sappiamo quando torniamo a casa, ecco come aiutano le aziende in difficoltà».