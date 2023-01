Pescasseroli, più di venti cani uccisi dai lupi: è allarme

Più di venti cani sono stati aggrediti e uccisi dai lupi a Pescasseroli, capitale del Parco nazione d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nel video di pochi giorni fa si vede passeggiare un lupo a Pescasseroli per niente intimorito. Le predazioni, di due o più lupi appenninici, sono avvenute tutte in tarda serata e in orari notturni a Pescasseroli o nei paesi vicini. La maggior parte dei cani uccisi erano custoditi all’interno dei cortili delle abitazioni. I lupi si sono spinti anche nei giardini di strutture ricettive. Il Parco: «Tenete i cani in casa».