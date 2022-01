Centinaia di studenti in fila per fare i tamponi: coda chilometrica a Pescara, in via Barilla, strada che porta al mare, e dove è situata la sede del liceo Galilei. Da ore i ragazzi sono in attesa per effettuare il test (su base volontaria), consigliato prima di rientrare in classe, dopo le vacanze di Natale. In Abruzzo lunedì 10 gennaio riaprono le scuole. (video Massimiliano Schiazza)