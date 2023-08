Pescara, rissa in piazza Salotto: cinque ragazzi denunciati

EMBED





Sono stati identificati e denunciati per rissa cinque giovani responsabili di uno scontro in piazza Salotto, a Pescara. A finire nei guai quattro ragazzi tra i 18 e i 20 anni e un 17enne. Alle 5,30 di questa mattina più pattuglie della polizia di Stato, sono state inviate in piazza Salotto, dove era stata segnalata una violenta rissa tra giovanissimi provocata, pare, dall'atteggiamento di due giovani nei confronti di un gruppo di cui facevano parte due diciottenni e le loro fidanzate. Le provocazioni si sono trasformate in un violento scontro fisico che ha coinvolto anche un quinto giovane intervenuto a supporto dei primi due. La rissa è stata interrotta dalle pattuglie della polizia che hanno bloccato i cinque intenti a fuggire. Poco dopo è stato rintracciato anche il quinto ragazzo.