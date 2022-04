Sit in con canzoni e preghiere in piazza Salotto, a Pescara, con associazione dominicane e la famiglia di Yelfry Guzman, il cuoco di 23 anni gravemente ferito da un cliente, a colpi di pistola, solo perché a suo dire il servizo era lento e la qualità degli arrosticini non era di suo gradimento. L'uomo, Federico Pecorale, 29 anni, è stato arrestato durante la fuga. Il giovane papà domenicano versa in gravissime condizioni di salute e oggi è stato operato per la terza volta.