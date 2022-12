Pescara, acceso l'albero di Natale: piazza gremita

Cerimonia di accensione dell'abete e delle luminarie a Pescara, in piazza della Rinascita gremita per l'occasione. Applausi a The big violinist, Valeria Besana, la più filmata e fotografa dal pubblico. Erano presenti il sindaco Masci, il vice sindaco Santilli, l'assessore Cremonese e l'onorevole Pagano