Pensioni, Salvini: «Faremo barricate se pensano di tornare alla Fornero»

(LaPresse) "Il 31 dicembre scade quota 100. Abbiamo azzerato almeno per tre anni la legge Fornero. Quota 100 ha restituito la possibilità di scegliere a più di 400mila lavoratori che avevano almeno 62 anni. Lo abbiamo già detto a Draghi, non siamo nel governo per nuove tasse. Se qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento perché con la vita delle persone non si scherza". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Reggello (Firenze), nel corso di un'iniziativa elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.