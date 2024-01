Paura a Ponza, il traghetto Quirino rischia di ribaltarsi in porto per il forte vento durante la manovra per attraccare. Era partito da Formia alle 9. Danni alle auto nella stiva, non risultano feriti, qui l'articolo completo: Paura a Ponza, in porto soffia il levante e il traghetto rischia di ribaltarsi in porto: danni alle auto nella stiva