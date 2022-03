Patron, il cane-eroe degli artificieri di Chernihiv: già ritrovati quasi 90 ordigni

Lo State Emergency Service of Ukraine ha postato in rete un video di un piccolo cane eroe. Patron, un Jack Russell, va "al lavoro" a Chernyiv assieme ai suoi compagnì della squadra artificieri, che gli fanno indossare un piccolo giubbotto antiproiettile con la bandiera ucraina e il logo delle forze armate. Quasi 90 gli ordigni (mine o bombe) trovati, e quindi fatte disinnescare, sin dall'inizio della guerra in Ucraina: un record, e a segnarlo è stato un cagnetto di due anni di età, un Jack Russell Terrier, che finora è stato la mascotte delle forze armate ucraine e ora è uno dei loro nuovi eroi. Si chiama Patron, che in ucraino vuol dire pallottola. Un nome assolutamente appropriato, sia per la sua vocazione, sia per il suo carattere. E ora Pallottola è divenuto anche una stare del web.

Lui è evidentemente felice di fare parte del team di artificieri, e lo è anche di più quando, dopo aver fatto bene il suo lavoro, viene premiato con un pezzo di formaggio, la sua passione.