Paredes: «Sono tornato per vincere. Un onore essere allenato da Mourinho»

EMBED





Il centrocampista della Roma alla vigilia della partita contro il Servette: « Appena sono arrivato a Roma il mister mi ha dato fiducia che per me è importante. Questo mi fa dare il massimo per me, per la squadra e per l’allenatore. Per la Roma è un onore avere Mourinho come allenatore».