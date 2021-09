Papa Francesco: «C'è chi mi voleva morto e pensava già al conclave, ma sto bene»

In Slovacchia, Bergoglio ha risposto a domande su migranti e ideologia gender. Sono «ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto». È Papa Francesco a rivelarlo durante la tappa slovacca del suo viaggio in Ungheria e, appunto, Slovacchia. Il pontefice ha raccontato come durante la degenza al Gemelli per l’intervento al colon e alla successiva fase della convalescenza, in curia si sarebbero tenute delle riunioni segrete per parlare di un conclave. La conversazione libera fatta con 54 gesuiti slovacchi è sta appena pubblicata da padre Antonio Spadaro, su Civiltà Cattolica. Sarebbero in molti a tramare contro di lui e Bergoglio lo sa ma non ha intenzione di “entrare nel loro mondo di idee e fantasie”. Nell’incontro si è parlato infatti delle divisioni ormai insanabili dentro la Chiesa, tra chi sostiene Bergoglio e chi lo tratta con sospetto, ma anche di migranti e ideologia gender.