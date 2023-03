Paiella e Greg: "Duo Italia: giro del mondo a colpi di stornello. Da Roma alle Hawaii"

Max Paiella e Greg sono Duo Italia dal 1995: tornano in teatro con "Menti a confronto" all'Off Off di Roma a via Giulia fino al 26 marzo. Uno show di stornelli e gag comiche, nello stile che contraddistingue questi due comici-musicisti.

Paiella al Messaggero racconta: "Con Greg c'è un'affinità musicale che parte dalla passione per la musica popolare americana: lui più rockabilly, io più legato al blues del Mississippi. Poi però ci piace partire nel nostro giro del mondo dagli stornelli romani, passando per le ballate romene, fino alla canzoni greche o hawaiane. Il filo che lega è un certo percorso dei testi, sempre un po' tristi, ma soprattutto il nostro quotidiano fatto di... acredine". Nel sottotitolo dello spettacolo c'è scritto "menti a confronto". "Non parliamo di cervello, quanto di propaggini delle mascelle", Paiella.

Entrambi hanno un altro elemento fondamentale della carriere in comune: la radio, in particolare Radio 2. Paiella colonna sonora del Ruggito del Coniglio, Greg sempre al fianco di Lillo nel fortunato 610. "A volte ci troviamo insieme anche lì".