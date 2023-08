Padova, mega incendio in un capannone: il lavoro dei Vigili del fuoco

EMBED





(LaPresse) Un incendio è divampato a Padova in un capannone di 1.800 mq adibito a deposito e vendita di prodotti per la ristorazione. Nessuna persona coinvolta. Al lavoro 7 mezzi dei vigili del fuoco che in poche ore sono riusciti a domare le fiamme. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE