Otello e la gelosia al Mamiani, Giulia Fazzini e Jason Prempeh: "Quanto è attuale questo Shake... speare su Raiplay"

Interrogazione tra grande letteratura e storia del cinema con i giovanissimi protagonisti della nuova serie di Rai Fiction e Lucky Red, Shake. "Una storia di adolescenti in un liceo romano (il Mamiani, spesso set cinematografico dagli anni 50 a Muccino, ndr) piuttosto agitati dalla gelosia - ci dicono Giulia Fazzini che nel film è Eva, novella Desdemona, e Jason Prempeh, Otello-Thomas - per via della passione per il parkour ma il titolo viene da Shekespeare. Con parole e dialoghi attuali ripercorriamo l'opera del Bardo, Otello, e trasciniamo la vicenda qui e ora, in una delle nostre città. In una comunità in cui Iago è una ragazza, Gaia, ma rispettando il karma di quell'opera e l'effetto che fa sulla vita delle persone la gelosia provata e subìta".

Giulia è milanese, "ma sto per trasferirmi a Roma, penso nel quartiere San Paolo", Jason di Torbella Monaca, nato a roma da genitori ghanesi. "Il viaggio della mia vita sarà quando andrò nella mia terra d'origine: ora parlo uno dei dialetti sporcato con un po' di romanesco. Ora vivo a San Lorenzo. Torbella? E' diversa da come viene descrtitta sui giornali, come se mancassero dei pezzi di umanità e di ricchezza che sarebbe bello far scoprire".

Giulia parla anche di amori tossici che proprio la gelosia spesso svela. "A me non è mai capitato, ma quando sento intorno a qualche amica messa alle strette consiglio di parlare di questo con chiunque abbia intorno".

Mare Fuori è il precedente di successo. "Vediamo qualcuno dei ragazzi che hanno lavorato in quella serie travolti dal successo, ma è stata una serie importante: ha fatto vedere a tutti cosa significhi vivere in un carcere minorile come quello di Nisida. Noi, nel nostro, il contributo lo avremo dato se avvicineremo qualche ragazzo della nostra età alla meraviglia della descrizione umana che Shakespeare ha fatto con Otello nel 1604 e che è ancora così attuale".

Da Gassman a Olivier, da Fishburne e Orson Wells per Jason-Otello i paralleli sono da far tremare i polsi: "Qualcuno di loro l'ho anche visto, ma approfondirò: è un regalo enorme questo ruolo. Il parkour? Beh, la nostra serie (puntate da 25' su Raiplay) è molto spettacolare: le scene sotto il ponte della Musica all'Olimpico sono centrali e dobbiamo dire grazie ai grandi stunt che abbiamo avuto e io in particolare a Roberto".

Non c'è il Mare, ma il Tevere Fuori sì. E Giulia Fazzini e Jason Prempeh saranno famosi...