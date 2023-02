Ostia, memorial Ceccarelli Il ricordo di amici e familiari: «Valerio sempre parte di noi»

di Mirko Polisano

- C’erano i loro prof di quando erano studenti che con la voce sembrava scandissero i nomi dell’appello. C’erano i loro ricordi, quelli legati a Valerio Ceccarelli, il compagno di classe scomparso nel 2003, stroncato da una terribile malattia. Ma soprattutto c’erano loro. Una cinquantina di ragazzi e ragazze, ex studenti del liceo classico Anco Marzio di Ostia, che hanno dato vita a una giornata di sport e ricordo per quell’amico andato via troppo presto. Prima un “memorial” di calcio, intitolato proprio a Valerio Ceccarelli con fine benefico promosso dalla Fondazione Roma Litorale, poi una semplice e commovente commemorazione. Alla cerimonia, hanno preso parte gli insegnanti del ginnasio e del liceo e il padre di Valerio. «Un momento bellissimo - ha detto papà Guido - la forza per continuare ad andare avanti». Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Valerio ma, domenica mattina al centro sportivo Promontori di Ostia, c’erano proprio tutti. Loro, i “ragazzi del ’99”, come si sono chiamati in riferimento a quel torneo di calcio dei tempi della scuola e che hanno riproposto - a distanza di decenni - con le stesse squadre e le stesse maglie. «Di Valerio ricordo tutto - ha detto Guido Antiochia, storico professore di religione del liceo Anco Marzio - perché Valerio era un ragazzo straordinario, un modello di vita per i giovani». A presenziare anche la dirigente scolastica di quegli anni, la professoressa Annamaria Vanalesti, preside dell’Anco Marzio dal 1990 al 2004. «Valerio era uno di noi - hanno detto gli amici, che hanno sfidato pioggia, distanze e impegni di famiglia per esserci - è una parte della nostra storia che non abbiamo dimenticato e che resterà sempre con noi». «Valerio è stata una persona meravigliosa - ha commentato Antonio, uno degli amici - un ragazzo che la malattia cambiò profondamente e che cambiò una parte di noi. Altrimenti oggi non saremmo stati qui». Alla fine, anche il tempo ci ha messo del suo. Niente tempesta, né violenti rovesci sul litorale. «Qualcuno forse dall’alto ci ha detto che dovevamo giocare. Ed è come se avesse giocato con noi», è stato detto. Per la cronaca sportiva, a vincere è stata la sezione C. No, di sicuro a vincere sono stati tutti loro: i “ragazzi del ’99”. Quelli che ancora si emozionano. Video Mino Ippoliti